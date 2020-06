ترکی نے پاکستان کو دینے کیلئے کونسا اہم ترین جنگی جہاز تیار کرنا شروع کر دیا؟ بڑی خبر

انقرہ (ویب ڈیسک)پاکستان میں ترکی کے تعاون سے پاک بحریہ کے لیے جدید بحری جنگی جہازوں ’میلجم کلاس کارویٹس‘ کی تیاری کا سنگ بنیاد کراچی نیول میں رکھ دیا گیا۔

ترک خبر رساں ادارے ’اناطولیہ‘کی رپورٹ کے مطابق تقریب کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس (کے ایس ای ڈبلیو) میں منعقد ہوئی جس میں پاکستان نیوی اور ترکی کی سرکاری دفاعی کمپنی اے ایس ایف اے ٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔سنگ بنیاد کی تقریب میں کے ایس ای ڈبلیو کے منیجنگ ڈائریکٹ ڈائریکٹر ریئر ایڈمر اطہر سلیم مہمان خصوصی تھے۔

واضح رہے کہ جولائی 2018 میں پاکستان نیوی نے اے ایس ایف اے ٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت وہ 4 میلجم کلاس کارویٹسحاصل کرے گا۔ معاہدے کے تحت 2 ملیجم کلاس کارویٹس ترکی میں تعمیر ہوں گے جبکہ باقی 2 پاکستان میں تیار ہوں گے۔ مذکورہ معاہدے کی رو سے ’ملیجم کلاس کارویٹس‘ کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان میں منتقل ہو گی۔

Steel Cutting Ceremony of MILGEM Class Corvettes constructed for #PakNavy held at KS&EW. MD KS&EW R/ Adm Ather Saleem was Chief Guest. The contract for 04 corvettes with ToT was signed with #ASFAT which entails construction of 02 corvettes at Turkey & 02 at Pakistan (KS&EW).(1/2) pic.twitter.com/TdIm2HQJvB

خیال رہے کہ ’میلجم کلاس کارویٹس’ کے سنگ بنیاد کی پہلی تقریب گزشتہ ہفتے استنبول کے نیول شپ یارڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ملیجم بحری جہاز 99 میڑ طویل اور 24 سو ڈسپلیسمنٹ کیپیسٹی کی صلاحیت رکھتا جبکہ 29 ناٹیکل مائل کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ ملیجم اینٹی سب میرین جنگی فریگیٹس ریڈار سے پوشیدہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ کردے گی۔اعلامیہ میں کہا گیا کہ ’ملیجم کلاس کارویٹس’ جدید خطوط دفاع ساز و سامان سے لیس ہے جس میں طیارہ شکن ہتھیار، سینسرز، جنگی نظم و نسق کا نظام بھی شامل ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز پاک بحریہ کے جدید ترین پلیٹ فارم میں شامل ہوگا جو بحر ہند کے خطے میں امن، استحکام اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔

This steel cutting ceremony is of the 1st MILGEM class corvette being indigenously constructed at Karachi Shipyard in collab with Turkey. These ships will be technologically most advanced platforms of #PakNavy & will contribute in maintaining peace & balance of power in IOR.(2/2)