"چین نے ہماری بہت سی زمین پر قبضہ کرلیا ہے" بی جے پی کے رکن اسمبلی نے لداخ کا ...

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی جمیانگ سیرنگ نام گیال کا کہنا ہے کہ لداخ کے سرحدی علاقے میں چین نے انڈیا کی بہت سی زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔

بی جے پی سے تعلق رکھنے والے جمیانگ سیرنگ نام گیال لداخ سے رکن اسمبلی ہیں ، انہوں نے 4 سے 6 جون تک ایل اے سی کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں چین اور بھارت کی فوجیں گزشتہ کئی روز سے آمنے سامنے ہیں ، سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں کہ چین نے بھارت کی کئی کلومیٹر زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔

اس حوالے سے رکن اسمبلی جمیانگ سیرنگ نام گیال کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے 3 روزہ دورے کے دوران مقامی لوگوں اور انڈین آرمی سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ و ہ خود بھی اپنی آنکھوں سے صورتحال دیکھنے کیلئے ایل اے سی پر گئے تاکہ حالات کا بہتر طور پر اندازہ کرسکیں۔

انہوں نے بتایا کہ 1962 کی جنگ میں چین نے لداخ کے 37 ہزار مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ کرلیا تھا جو اکسائی چین کہلاتا ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران چینی فوج نے سرحد پر ان زمینوں پر قبضہ کیا ہے جو گرمیوں کے موسم میں چرواہے چراگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ چینی فوج نے بڑی تعداد میں ان کی چراگاہوں پر قبضہ جمایا ہے۔

We have lost several pasture land to China, says #Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal. pic.twitter.com/NPqo1Fo2Xr