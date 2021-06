دلیپ کمار کے چاہنے والوں کے لیے بڑی خبر سامنے آگئی

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی وڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کی ہسپتال میں کامیاب سرجری ہوئی ہے اور انہیں آئندہ روز ڈسچارج کیے جانے بھی کا امکان ہے۔

دلیپ کمار کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ ممبئی کے نجی ہسپتال میں داخل دلیپ کمار کی کامیاب سرجری ہوئی ہے،سرجری کے دوران پھیپھڑوں میں جمع موادکو انجیکشن سے نکالا گیا ہے۔ گذشتہ دنوں سینیئر اداکار دلیپ کمار کو سانس لینے میں دشواری کے باعث اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا ۔

Update:

Thank you for your prayers. A successful pleural aspiration procedure was performed on Dilip Saab. I personally spoke to Dr. Jalil Parkar and Dr. Nitin Gokhale. They are optimistic that he will be discharged tomm (Thursday).- FF (@FAISALmouthshut)