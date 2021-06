پولیس اہلکاروں کو دوران ڈیوٹی رقص کرنا مہنگا پڑ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت میں پولیس اہلکاروں کو دوران ڈیوٹی رقص و گانے کی ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا۔

ہم نیوز کے مطابق نوجوانوں کے علاوہ پولیس اہلکار بھی سوشل میڈیا کی مدد سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں۔بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ایسے ہی دو پولیس اہلکاروں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے جوہر دکھائے جو انہیں مہنگے پڑ گئے اور محکمے نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔

#JUSTIN: A show cause notice has been issued to woman head constable and constable of Delhi Police for making videos in uniform during their official duties during lockdown and sharing on social media - said DCP (north-west) Usha Rangnani in her order. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/DVwwxYNtoC