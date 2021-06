شدید گرمی کے باعث پنجاب کے تمام سکولوں کے اوقات کار تبدیل

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب میں شدید گرمی کی لہر کے باعث حکومت پنجاب نے تمام سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی سکولوں کے اوقات کاراب صبح 7 بجے سے دوپہر 11:30 بجے تک ہوں گے ۔

ANNOUNCEMENT:

All Public & Private Schools of Punjab to comply with the following New School Timing Schedule:

7am to 11:30am.

Please follow SOPs issued by the Government.