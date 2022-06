سلمان خان کو دھمکی آمیز خط بھیجنے والے کا نام سامنے آ گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ سلمان خان کو قتل کی دھمکی کا خط لارنس بشنوئی گروپ کے تین افراد کی جانب سے ہی بھیجا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کے مبینہ رکن مہاکال عرف سدھیش سوربھ کامبلے نے پوچھ گچھ کے دوران یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلمان خان کو دھمکی آمیز خط بھیجا ہے۔

مہاکل کو سدھو موسے والا کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں گزشتہ ہفتے پونے سے گرفتار کیا گیا تھا اس نے پوچھ گچھ کے دوران تفتیش کاروں کو بتایا کہ لارنس بشنوئی گینگ کے تین ارکان راجستھان سے آئے تھے اور ان میں سے ایک نے یہ خط باندرہ بینڈ اسٹینڈ کے علاقے میں ایک بینچ پر رکھا تھا جہاں سلمان کے والد سلیم خان صبح کی سیر کے بعد بیٹھتے ہیں۔

Salman Khan threat letter case | Crime Branch has identified the people who had dropped the letter. There are clues related to them. They will be arrested soon. Right after their identification, 6 teams have been dispatched to different parts of India: Mumbai Police