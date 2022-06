اداکار ہ پوجا ہیگڑے کیساتھ بھارتی فضائی کمپنی کے سٹاف ممبر کا ناروا سلوک، شکایت کردی

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) تامل، تیلگو اور ہندی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ پوجا ہیگڑے بھارتی فضائی کمپنی ’انڈی گو‘ کے ایک سٹاف ممبر کے ناروا سلوک پر پھٹ پڑیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 31سالہ اداکارہ نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ”انڈی گو کے ایک سٹاف ممبر کی بدتمیزی پر انتہائی افسوس ہوا، جس کا نام ویپل ناکشے تھا۔ انتہائی مغرور، جاہلانہ اور دھمکی آمیز لہجے میں اس نے ہم سے بات کی اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ عام طور پر میں اس طرح کے مسائل پر ٹویٹ نہیں کرتی لیکن یہ واقعہ حقیقتاً انتہائی ہتک آمیز تھا۔“

Extremely sad with how rude @IndiGo6E staff member, by the name of Vipul Nakashe behaved with us today on our flight out from Mumbai.Absolutely arrogant, ignorant and threatening tone used with us for no reason.Normally I don’t tweet abt these issues, but this was truly appalling