امریکا کی سعودی عرب کو سویلین ایٹمی پروگرام کیلئے مدد کی پیشکش لیکن جواب کیا ملا؟ جانئے

ریاض (ویب ڈیسک) وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سویلین ایٹمی پروگرام کے لیے امریکا سمیت کئی ممالک نے ٹیکنالوجی کی فراہمی اور معاونت کی پیشکش کی ہے جس پر ابھی غور کر رہے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن غیر معمولی دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے جہاں اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایک خصوصی پریس کانفرنس کی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صحافیوں سے گفتگو میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سویلین جوہری پروگرام تیار کر رہے اور یہ کوئی راز کی بات نہیں۔ غیر جنگی جوہری پاور سے توانائی کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں۔شہزادہ فیصل بن فرحان نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے اس جوہری پروگرام میں تکینیکل معاونت فراہم کرنے کے لیے بولی لگانے والوں ممالک میں امریکا کو ترجیح دیں گے۔ ہم دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔

Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan: We are developing our domestic civilian nuclear program, we prefer to have the US as one of the bidders for that program. There are others that are bidding, and we would like to build our program with the best technology in the world. pic.twitter.com/9TE2uiR6UA