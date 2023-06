ٹام کروز کے ڈبل مین کی تصویر دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین دنگ رہ گئے

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز کی جگہ اُن کی فلموں میں خطرناک اسٹنٹس کرنے والے ڈبلز مین کی تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کو شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اداکار ٹام کروز کو اُن کی آنے والی نئی فلم، ہالی ووڈ سیریز "مشن امپاسیبل" کے "ڈیڈ ریکوننگ پارٹ 1" میں ایک بار پھر خطرناک اسٹنٹس کرتے ہوئے دیکھا جائے گا جبکہ فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ مشن امپاسیبل، ڈیڈ ریکوننگ پارٹ ون نے اپنی ریلیز سے قبل ہی اپنے ٹریلر کے ذریعے شائقین کے درمیان کافی ہلچل مچا دی ہے۔

It's time to pick a side. Here is the new trailer for #MissionImpossible - Dead Reckoning Part One. pic.twitter.com/20VjrlxxP1