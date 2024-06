کراچی(سٹاف رپورٹر)وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد ایم عراقی نے کہاہے کہ معاشی ترقی کے ثمرات عام انسان تک پہنچنے ضروری ہیں، ہم نے آج تک صرف مختلف تنظیمیں بنائی ہیں جو عملی میدان میں نظر نہیں آتیں۔کراچی میں Future Prospects of Regional Connectivity Through Dialogue in South Asia: Global and Strategic Perspectivesکے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ اپنے ہمسایوں سے تنازعات حل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے لیڈر کو اگر بڑا رسک اٹھانا پڑے تو بھی اسے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ان کا کہنا تھا کہ باہمی اعتماد ہوگا تو علاقائی تعلقات پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ اس موقع پر رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے مقررین اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجود ممالک کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات قائم کر کے ہم جنوبی ایشیا کو ترقی کی نئی منازل تک لے جاسکتے ہیں۔تجارت، معیشت، سیاحت اور اقتصادیات کے فروغ سے ان مقاصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کانفرنس سے سابق سیکرٹری خارجہ سنیئر سفیر نجم الدین شیخ نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے بنیادی تنازعہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے راہ نکالنی ہوگی تب ہی ہم انڈیا کے ساتھ ریجنل کنٹویکٹی کی صحیح معنوں میں تکمیل کر پائیں گے، انھوں نے کہا کہ افغانستان کو باہمی مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر بنانا ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو بھی اپنی پالیسز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔سی آئی ٹرپل ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر،سابق سفیر ریٹائرڈ قاضی ایم خلیل اللہ نے سیمینار کے پہلے سیشن کی صدارتی خطاب میں کہا کہ آج کی بدلتی دنیا میں پاکستان کو حالات کے حساب سے اپنے لائحہ عمل کو ترتیب دینا ہوگا۔ اپنی جغرافیہ اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آر سی ڈی، (RCD)سی پیک (CPEC)اور قراقرم پاکستان کی ریجنل کنٹویکٹی کی کاوشوں کی زندہ مثالیں ہیں۔پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد نے نیشنل کانفرنس کے آخری سیشن کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ موضوع بہت اہم ہے۔ اس میں ماہرین نے جو نظریات پیش کیے ہیں اس سے ہمارے پالیسی سازوں کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ خطے میں استحکام و ترقی کے لیے ملکوں کے درمیان باہمی روابط ضروری ہیں۔ڈین آف آرٹس فیکلٹی یونیورسٹی آف کراچی ڈاکٹر شائستہ تبسم نے کہا کہ سارک (SAARC)تنظیم نے ریجنل کنٹویکٹی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا مسئلہ ہے جو مشترکہ ہے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوے باہمی تعاون کو فروغ دیا جاسکتا ہیاس کے علاوہ انرجی کرائسس کے مسئلہ کو حل کرنے لیے بھی ریجنل کنٹویکٹی ان مسائل کے حل کے لیے بنیادی جز ہے۔ کرتارپور کوریڈور پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں اٹھایا گیا ایک مثالی قدم ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باہمی اعتماد اور بھروسے کی عدم موجودگی دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ایریا اسٹیڈیاسینٹر فار یورپ یونیورسٹی آف کراچی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونا ضروری ہیں۔ اور بھارت کے ساتھ جو تناؤ ہے خصوصاً کشمیر کے مسئلہ پر اس کا حل ضروری ہے۔رابطہ فورم انٹرنیشنل کے ریسرچ آفیسر سید سمیع اللہ نے نیوکلیئر توانائی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے بھی ملکوں کو قریب لایا جاسکتا ہے۔ دیر پا اور سستا توانائی کا ذریعہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان دیگر ذرائع کے ساتھ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ذریعے بھی توانائی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔