پنجاب یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے طلبہ کا اعزاز، دو ایوارڈز اپنے نام کر لئے

لاہور( ایجوکیشن رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی آف انجیئنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان ایسو سی ایشن آف آٹو میشن پارٹس اینڈ ایسسریز مینوفیکچررز انوویشن ایوارڈز 2018ء میں دو ایوارڈز اپنے نام کر لئے ۔ تفصیلات کے مطابق کے پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور شعبہ میٹالرجی اینڈ میٹریلزانجینئرنگ سے محققین کی ٹیم نے لاہور ایکسپو سنٹرمیں منعقدہ بین الاقوامی آٹو شو میں شرکت کرتے ہوئے پہلی اور دوسری پوزیشنز حاصل کیں۔ شعبہ الیکٹریکل انجیئنرنگ سے محققین اوسامہ مجید بٹ اور حیدر جاوید "Automation of door system by using android application"کے موضو ع پر پراجیکٹ کو پہلی انوویشن ایوارڈز 2018قرار دیتے ہوئے 75ہزار نقد انعام سے نوازا گیا ۔ اسی طرح شعبہ میٹالرجی اینڈ میٹریلزانجیئنرنگ سے پروفیسر ڈاکٹر محمد تقی زاہد بٹ ، ڈاکٹر عقیل انعام ، عریشہ ناسک، اقرا صدیق اور شمین بشیر شاہ پر مشتمل ٹیم کو "Development of Nickel-Chrome Flame Spray Coating on 304L Stainless Steel"کے موضوع پر تحقیقی پراجیکٹ کی نمائش پر دوسری پوزیشن اور 50ہزار روپے نقد انعام دیا گیا۔

۔ واضح رہے کہ پاکستان ایسو سی ایشن آف آٹو میٹو پارٹس اینڈ ایسسریز مینوفیکچررز انوویشن ایوارڈز 2018ء کی جانب سے منعقدہ بین الاقوامی آٹو شو 2018ء پاکستان میں بین الاقوامی معیار کا سب سے بڑا نمائشی شو تھا جس میں پاکستان بھر کی آٹو پارٹس مینوفیکچررز کی 225 اور چین کی 75کمپنیوں نے اپنی پراڈکٹس کی نمائش کی۔ اس کے علاوہ ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے محققین کی بڑی تعداد نے بھی اپنی پراڈکٹس کی نمائش کی۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر نے اس کامیابی پر محققین کو مبارک باد پیش کی۔

