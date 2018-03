’کرن جیت سے سنی لیون تک‘ بے باک اداکارہ سنی لیون کا اپنی زندگی کے اس راز سے پردہ اٹھانے کا اعلان جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ انڈسٹری کی آئٹم گرل اور خوبرو اداکارہ سنی لیون نے اپنی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سنی لیون نے اپنی زندگی پر مبنی فلم ’کرن جیت ‘ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ’میں کینیڈا سے کیوں منتقل ہوئی ؟، سنی نام کا انتخاب کیوں کیا اور میری زندگی کیسی تھی، میری بائیو گرافی میں مداح یہ سب کچھ جان سکیں گے۔

Why did I move from Canada?

Why did I pick “#Sunny” as my name?

What was my life like?



Find out more about the woman behind Sunny and my life from #KarenjitToSunny, in my biopic, coming soon to @ZEE5India#SunnyLeone #ZEE5Originals pic.twitter.com/cfPxADGNp7