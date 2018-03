”جسے مفت ٹکٹ چاہئے وہ۔۔۔“ نجم سیٹھی نے لاہور اور کراچی کے میچوں کیلئے بڑا اعلان کر دیا، مفت مشورہ دے کر ہر پاکستانی کو خوش کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستانی بے صبری سے لاہور اور کراچی میں ہونے والے میچوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کیساتھ ہی مفت ٹکٹوں کے خواہشمند افراد بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔کیا لاہور قلندرز اب بھی پلے آف مرحلے میں جا سکتی ہے؟ ایسی تفصیلات کے فواد رانا خوشی کے مارے ایک مرتبہ پھر میکالم کی ”چُمی“ لے لیں گے

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ایسے افراد کو مفت مشورہ دے کر پاکستانی قوم کو خوش کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے میچوں کیلئے مفت ٹکٹیں دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مفت پاسز مت مانگیں۔

نجم سیٹھی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”میں دوستوں، رشتہ داروں، حکومتی ارکان، اعلیٰ عہدیدار ، وی آئی پی لوگوں اور وی آئی پی بننے کی خواہش کرنے والے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب یا تو آن لائن ٹکٹ خریدیں یا پھر لاہور کراچی میں موجود ٹی سی ایس سنٹرز سے ٹکٹیں خریدیں۔

برائے مہربانی مجھ سے مفت پاسز کا تقاضا مت کریں، آپ سب پیسوں کے عوض ٹکٹیں خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ!!!“

I request family, friends, govt top dogs, corporate bigwigs, vips, vip wannabes, ALL to BUY tickets online or from TCS centres in Lahore and Karachi. Pl dont ask me for free passes. You can all afford to pay. Thank you!