”شاباش شاہین شاہ آفریدی۔۔۔“ شاہین آفریدی کی عمدہ کارکردگی پر شاہد آفریدی بھی چپ نہ رہ سکے، ایسا پیغام جاری کر دیا جو نوجوان فاسٹ باﺅلر کو ساری زندگی نہیں بھولے گا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کرنے والے شاہین شاہ آفریدی نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت سب کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی بھی ان کی کارکردگی دیکھ کر چپ نہیں رہ سکے۔

پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر شاہد آفریدی نے ملتان سلطانز کیخلاف شاہین شاہ آفریدی کی عمدہ اور تباہ کن کارکردگی پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں انہیں شاباش دی اور لکھا ”شاباش شاہین شاہ آفریدی۔۔۔ مستقبل کا چیمپین تیار ہو رہا ہے، بالآخر لاہور قلندرز کے مداحوں کیلئے خوشی کے لمحات آ ہی گئے، ان کیلئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہو۔“

Shabash Shaheen Shah Afridi... Champion in the making, finally some smiles for @lahoreqalandars fans, really happy for them