لاہور قلندرز کی مسلسل شکستوں پر تو آپ نے ٹیم اور فواد رانا سے متعلق بے شمار ”میمز“ دیکھے لیکن اب پہلی جیت پر سوشل میڈیا صارفین نے کیا کچھ کہا؟ ہنسی کے دورے کیلئے تیار ہو جائیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کو مسلسل چھ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ہر مرتبہ سوشل میڈیا صارفین نے نئی نئی ”میمز“ بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور فواد رانا کیساتھ اظہار یکجہتی کیساتھ ساتھ ٹیم کے کھلاڑیوں بالخصوص عمر اکمل کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے رہے۔

رواں سیزن میں لاہور قلندرز کو اپنے ساتویں میچ میں فتح نصیب ہو ہی گئی جس کے بعد سوشل میڈیا پر ”میمز“ کا مزاج بھی بدل گیا اور شکست خوردہ ”میمز“ کی جگہ فواد رانا کی شکر ادا کرتی تصاویر اور جیت پر مداحوں کے ممکنہ ردعمل پر مبنی ”میمز“ نے سوشل میڈیا پر ”قبضہ“ کر لیا۔ صارفین کیا کچھ کہتے رہے؟ ذیل میں دی گئی ٹویٹس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

ملتان سلطانز ٹیم کے آفیشل اکاﺅنٹ سے بھی مبارکباد دی گئی کہ ”ٹورنامنٹ میں لاہور قلندرز کیلئے پہلی فتح، چلو ان کیلئے تالیاں بجاﺅ۔“

First victory of the tournament for the Qalandars. Let's clap for that ???? Sultano, we will be back again tomorrow ! #MSvLQ

وقاص نامی صارف نے فواد رانا کو میکالم کی ’چمی‘ لیتے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”میکالم اس لئے تو پہلے میچ جیت نہیں رہا تھا“

شانزے ملک نے فواد رانا کی عینک لگائے ”سویگ“ سے بھرپور تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”جب آپ کو کوئی امید نہ ہو اور آپ زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں، سب کچھ آپ کے خلاف چل رہا ہو تو آپ کو اس شخص کو ضرور یاد کرنا چاہئے جس نے کبھی بھی امید نہیں ہاری اور ہمیشہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کیلئے موجود رہا“

When you have no hope and you are disappointed from life, everything is going against you then you must remember this person who never lose hope and always there to support his team.#MSvLQ #LQvsMS pic.twitter.com/EEi8DeNmEA