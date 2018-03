ہسپتال کے دورے کے دوران چیف جسٹس کے عملے نے بوڑھی مریضہ کے ساتھ ایسا سلوک کردیا کہ بیٹی نے جسٹس ثاقب نثار کو روک لیا اور پھر ۔۔۔ویڈیو نے انٹر نیٹ پر تہلکہ مچا دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار گزشتہ روز پنجاب کے بڑے ہسپتالوں کے دورے پر گئے تو وہاں پر بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہو گئی ۔جسٹس ثاقب نثار نے سروسز اور پی آئی سی ہسپتالوں کا دورہ کیا تھا اور وہاں انتظامات کا جائزہ لیا تھا ۔

گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان ہسپتال کے دورے پر موجود تھے تو ان کے عملے نے ایک بوڑھی مریضہ کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور کہا راستہ دے دیں ،پیچھے ہو جائیں ،پیچھے ہو جائیں جس پر مریضہ کی بیٹی طیش میں آگئی اور عملے کے ساتھ الجھنے لگی ،اتنی ہی دیر میں جسٹس ثاقب نثار بھی وہاں آگئے ۔چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہنچتے ہی اپنے عملے سے کہا کہ دھکے نہیں دینے کسی کواور پھر جسٹس ثاقب نثار غصے میں آئی ہوئی خاتون کے پاس رکے ۔اس موقع پر خاتون نے چیف جسٹس آف پاکستان کو شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے عملے کے افراد میرے ساتھ آئی ہوئی مریضہ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں ،یہ مناسب طریقہ نہیں ہے ۔جسٹس ثاقب نثار نے رک کر اس خاتون کی بات سنی اور پھر آگے بڑھ گئے ۔سوشل میڈ یا پر لوگوں نے چیف جسٹس کے اس رویے پر ان کی خوب تعریف کی ۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سروسز اور پی آئی سی ہسپتالوں کے دوروں کے دوران چیف جسٹس نے انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا ۔

ویڈیو دیکھیں

Having the cameras present at all times can sometimes be not such a good thing pic.twitter.com/lRl8IMQqMK

ایک شحخص نے کہا کہ مجھے ثاقب نثار سے پیار ہے

ایک سوشل میڈ یا صارف نے کہا کہ اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے

کامران سعید نامی ایک شخص نے کہا کہ میں اس خاتون کو آواز بلند کرنے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی عاجزی کو سراہتا ہوں

I appreciate lady for raising her voice against CJ security attitude and humbleness of CJ. Pakistani nation should raise its voice like this lady no matter who stands in front of you.