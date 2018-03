ندہاس ٹی ٹوئنٹی سیریز،بنگلہ دیش نے سری لنکا کوسنسنی خیز مقابلے کے بعد5وکٹوں سے شکست دے دی

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ندہاس ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5وکٹوں سے شکست دے دی۔

Bangladesh win a thriller!



Mushfiqur Rahim plays a hero's knock, scoring an unbeaten 35-ball to help his side chase a record total with two balls remaining!



