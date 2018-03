پورٹ ایلزبتھ ٹیسٹ،ساﺅتھ اافریقہ کی میچ پر گرفت مضبوط

پورٹ ایلزبتھ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ میں دوسرے روز کے کھیل کے اختتام تک ساﺅتھ افریقہ نے 7وکٹوں کے نقصان پر 263رنز بنالئے۔

AB de Villiers' counter-attack gives South Africa a hard-fought 20-run lead over Australia at stumps on day two in Port Elizabeth.



Match report ➡️ https://t.co/8edxIjLuJa pic.twitter.com/6FmlMRSkfD