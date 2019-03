وزیر اعظم اپنے ہتھیاروں سے لڑرہے ہیں؟ وزیر اعظم اپنے ہتھیاروں سے لڑرہے ہیں؟

انگریزی کا محاورہ ہے کہ A bad workman quarrels with his toolsیا پھر اس بات کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ A bad workman blames his tools۔ ہمیں یہ محاورہ وزیر اعظم کا وہ بیان سن کر یاد آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آر ٹھیک نہ ہوا تو نیا بنادیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف بی آر میں جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی تب تک ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے ۔

وہ کیا شاندار وقت تھا جب انتخابات سے قبل اپنی تقریروں میں عمران خان کہا کرتے تھے کہ لوگ ٹیکس اس لئے نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اوپر قیادت ایماندار نہیں ہے اور جب ملک کا حکمران ایماندار ہوتا ہے تو لوگ خودبخود ٹیکس دیتے ہیں ۔ آج حکومت میں لگ بھگ ایک برس کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد عمران خان ٹیکس اکٹھا نہ ہونے کا ذمہ دار ملکی قیادت کی بجائے ایف بی آر کو ٹھہرا رہے ہیں ۔ اگر ان کی الزام تراشی کا یہی سلسلہ جاری رہا تو کل کو وہ کسی راہ چلتے کو بھی ٹیکس اکٹھا نہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرادیں گے۔ دراصل وہ اپنے ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں اور حکومت کی نااہلی کو کبھی اپوزیشن تو کبھی ایف بی آر کے سر تھوپ کر کام چلانا چاہتے ہیں۔

گزشتہ ہفتے سابق سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ چودھری ذکاء اشرف کی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر ان کے کزن اور موجودہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ جناب وہ جو ملک میں یکساں نظام تعلیم کرنے کا دعویٰ تھا اس کا کیا بنا، نظریں ملائے بغیر کہنے لگے کہ ،’’کوشش کر رہے ہیں ، بہت مشکل کام ہے ‘‘.....اور پھر اپنی بیوروکریسی کے زمانے کے کسی پرانے دوست کو گلے مل کر باتوں کے بہانے ہمیں یوں نظر انداز کرکے کھڑے ہوگئے جیسے ہم وہاں کبھی تھے ہی نہیں ، ہم نے بھی بغیر اجازت لئے ان کی جانب سے منہ موڑ لیا۔

گزشتہ ہفتے سے بھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ کسی کو فون پر ٹریفک پولیس کے کسی اہلکار سے بات کرتے سنا ۔ فون کرنے والا اہلکار سے کہہ رہا تھا کہ تمھیں ایک ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا کہا تھا کیا بنا ، اہلکار نے کہا کہ لڑکے کی عمر چونکہ ابھی اٹھارہ سال پوری نہیں ہے اس لئے نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اب بہت ’سختی ‘ہوچکی ہے جس پر فون کرنے والے نے استہزائیہ انداز میں کہا ’’کاہے کی سختی ، بس یہی کہ اب اسی کام کا ریٹ بڑھ گیا ہوگا ، اس سے بڑھ کر کیا سختی ہوسکتی ہے ۔‘‘لیجئے جناب! یہ ہے وہ تبدیلی جس کا خواب ہم سب کو دکھایا گیا تھا اور جس پاک صاف قیادت کے آنے سے سارے دلدر ہونے کی امیدیں ہم سے بندھوائی گئی تھیں۔

کوئی تعبیر ہی نہ تھی جو ہم نے خواب دیکھا تھا

چلو ڈھونڈیں اسے جس نے ہمیں پانی میں پھینکا تھا

تمھارا عہد کیسا ہے بتائیں گے تمھیں ہم بھی

اٹھا لائیں گے ہم وہ آئینہ جو تم نے پھینکا تھا

ایف بی آر کے حوالے سے کہنے کو بہت دل کرتا ہے کہ کیونکر اس میں بہتری نہیں ہو سکتی ہے مگر وزیر اعظم کے لئے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی اسی بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ایماندار قیادت جب اقتدار میں آتی ہے تو لوگ خود بخود ٹیکس ادا کرتے ہیں ۔

یہ الگ بات کہ لوگوں نے تو ان کے کہنے پر ڈیم فنڈ میں پیسے جمع نہیں کروائے جبکہ ان کو تو سپریم کورٹ کی بھی سپورٹ حاصل تھی جس کے حصول کے لئے لوگوں کی نسلیں گل سڑ جاتی ہیں ۔ اب آخر میں پاک بھارت تناؤ کے حوالے سے ایک دو شعر اور بس

کم ہوئی کشیدگی کو کم مزید کیجئے

بات کو بڑھائیے نہ غم مزید کیجئے

دل پسیج جائے گا اور مان جائے گا

بھیگی ہوئی آنکھ کو نم مزید کیجئے

یا پھر

بھارتی چناؤ ہے!

اس لئے تناؤ ہے

محض ایک زخم ہے

یا یہ کوئی گھاؤ ہے

سانس اکھڑی اکھڑی ہے

اپنا چل چلاؤ ہے

وہ بے نیاز بیٹھا ہے

یہ بھی ایک داؤ ہے

