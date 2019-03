خواتین کے عالمی دن پر ریحام خان نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کو نشانہ بنا دیا، پاکستانی ان پر ’ٹوٹ‘ پڑے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ریحام خان، عمران خان سے علیحدگی کے بعد گاہے ان پر لفظی وار کرتی رہتی ہیں اور ان کے خلاف ایک بھری پری کتاب بھی لکھ چکی ہیں جس پر تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے انہیں بہت کچھ سننا پڑا۔ گزشتہ دنوں خواتین کے عالمی دن پر بھی انہوں نے عمران خان کا ذکر کیے بغیر ان پر ایک فقرہ کس دیا جس پر اس بار تمام پاکستانی ریحام خان پر پل پڑے ہیں اور اس میں کوئی لحاظ بھی روا نہیں رکھ رہے۔ ریحام خان نے خواتین کے عالمی دن پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ ”میں ایک پرندے کی طرح آزاد ہوں اور بلند پرواز کر سکتی ہوں۔ اس طرح زندگی گزارو جیسے تم گزارنا چاہتی ہو، نہ کہ اس طرح جیسے ’وہ‘ چاہتا ہے۔ کیونکہ آزادی ہی سب کچھ ہے۔“

Free as a bird I can fly high....Live as you want not as he wants you to live...Freedom is everything. pic.twitter.com/bcnLG9cpFS