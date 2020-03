واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا اور طالبان کے درمیان معاہدے میں بڑی پیشرفت،امریکا نے وہ کام شروع کردیا جس کا سب کو انتظارتھا۔ امریکی اعلیٰ حکام کے مطابق امریکا نے افغانستان سے اپنے فوجی نکالنے شروع کردیئے ہیں۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکی فوج کے افغانستان میں موجود ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ افغانستان میں بدلتی سیاسی صورتحال کی وجہ سے معاہدے کو درپیش خطرات سے بچنے کیلئے امریکا نے ابتدائی طور پر اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کردیا ہے۔کرنل سونی لیگٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکا افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کرکے آٹھ ہزار چھ سو کردے گا۔یاد رہے امریکا میں افغان فوجیوں کی تعداد 13ہزار ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ ’امریکا اسلامی جمہوریہ افغانستان اور امریکا طالبان معاہدے کے مطابق امریکی افواج نے شرائط کے مطابق اپنے انخلاکاعمل شروع کردیاہے۔آئندہ 135دنوں میں امریکا اپنے فوجیوں کی تعدادآٹھ ہزار چھ سو تک لے آئے گا۔افغانستان میں موجود باقی امریکی فوجی وہاں فوجی معاونت، القاعدہ کے خلاف انسداددہشت گردی کے آپریشنز اور افغانستان کی قومی افواج کو تربیت فراہم کریں گے۔

امریکی اخبار نیویارک ٹائمز سے وابستہ صحافی مجیب مشعال نےٹویٹر پر معاہدے کا بیان شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ایک صدر ہو یا دو ، امریکا اپنے فوجیوں کے انخلا میں کوئی تاخیر نہیں کررہا۔

Political crisis or not, one president in Kabul or two, US is wasting no time — the drawdown to 8,600 over 135 days has officially begun, the US military says in a statement. pic.twitter.com/0sSjWnf1Yx