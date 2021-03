’اب کسی ایک اوپنر کو ٹیم سے نکالنا ہو گا کیونکہ۔۔۔ ‘ شعیب اختر نے اوپننگ بلے بازوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باولر شعیب اختر نے کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم سے اب کسی ایک اوپنر کو نکالنا ہو گا کیونکہ محمد رضوان نے اپنی اہلیت ثابت کردی ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس رپورٹر صادق نے شعیب اختر کا بیان شیئر کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ محمد رضوان نے اوپر کے نمبروں پر بلے بازی کر کے ان کو ملنے والے موقع کا بھر پور استعمال کیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اپنی جگہ محفوظ کرلی ہے ۔شعیب اختر نے کہا کہ محمد رضوان نے واضح کردیا ہے کہ وہ قومی ٹیم میں اوپننگ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لہذا اب کسی ایک اوپنر بلے باز کو ٹیم سے نکالنا ہو گا ۔

