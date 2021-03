’پیارے سابق کپتان میں نے یہ کام آپ کے اعزاز میں کیا ہے ‘ سرفراز احمد کو غصہ دلانے والے اینکر پرسن محمد جنید پھر میدان میں آگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق کپتان سرفراز احمد نے کچھ دن قبلے اینکر پرسن محمد جنید کے ایک ٹوئٹ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے شدید رد عمل دیا تھا جس کے بعد اب محمد جنید ایک بار پھر میدان میں آگئے اور سرفراز احمد کو اپنی حمایت کی یقین دلانے کی کوشش کرڈالی ۔

تفصیل کے مطابق کچھ دن قبل مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فیضان لکھانی نے پاکستانی اداکاروں کی ایک پرانی ویڈیو ٹویٹ کی تھی اور محمد جنید کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سرفراز احمد کو چوکے اور چھکے مارتے دیکھ کر جنید کا ری ایکشن ان اداکاروں جیسا ہے۔فیضان لکھانی کی اس ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے محمدجنید نے لکھاتھا کہ ہاہاہا! سرفراز احمد ایک لمبی نیند کے بعد اٹھے ہیں اور اب جمائیاں لے رہیں ہیں۔ جس کے جواب میں سرفراز احمد نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’ میرے بارے میں اتنا مت سوچا کرو طبعیت خراب ہوجائے گی، تم لوگوں کی سوچ نظر آجاتی ہے کہ تم کیسے سوچتے ہو‘۔

اس کے بعد محمد جنید نے فیضان لکھانی اور دیگر دوستوں کے ساتھ کھانے کی ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں سرفراز احمد کی ٹوئٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ،اس موقع پر محمد جنید نے سرفراز احمد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ۔بعد ازاں ایک ٹوئٹ میں محمد جنید نے بتا یا کہ یہ نشست سابق کپتان سرفراز احمد کے اعزاز میں رکھی گئی تھی ۔

Dear Former captain @SarfarazA_54 this was done in your honour Sir ???? ???? ???? https://t.co/szyDAlfZUU