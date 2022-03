نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتیہ جنتا پارٹی کو پنجاب میں بری طرح شکست ہوئی ہے اور عام آدمی پارٹی نے کلین سویپ کر دیا ۔

"ٹائمز آف انڈیا "کے مطابق عام آدمی پارٹی نے 117میں سے 92نشستیں حاصل کر لیں ۔ کانگریس نے 18جبکہ بی جے پی کو صرف 2نشستیں ہی مل سکیں ۔ بھارتی پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان ہوں گے ۔کانگریس نے الیکشن میں ہار کو تسلیم کر لیا ۔ کانگریس پنجاب کے صدر نوجوت سندھ سدھو نے اپنے ٹویٹ میں کہا ”عوام کی آواز ، خدا کی آواز ہے “اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عام آدمی پارٹی کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی .

The voice of the people is the voice of God …. Humbly accept the mandate of the people of Punjab …. Congratulations to Aap !!!