بھارتی وزیراعلیٰ گائے کے گوبر سے بنا بریف کیس اسمبلی لے گئے

چھتیس گڑھ (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے بجٹ پیش کرنے کے لیے گائے کے گوبر سے بنا بریف کیس اسمبلی میں لے گئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ گائے کے گوبر کے پاؤڈر سے بنے ایک بریف کیس کو اسمبلی میں مالی سال 2022-23 کے ریاستی بجٹ کو پیش کرنے کے لئے گئے جس میں بجٹ کی دستاویزات موجود تھیں۔

Raipur | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel carries a briefcase made of cow dung to present the State budget at the Legislative Assembly pic.twitter.com/DUyftnjkRE