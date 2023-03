آدھا صادق اور امین، آدھا جھوٹا آدھا صادق اور امین، آدھا جھوٹا

سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ انہوںنے عمران خان کو مکمل صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا بلکہ ان کا فیصلہ تین مختلف الزامات کی حد تک تھا، یعنی جو بات زباں زد عام ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں اس کی تصدیق اس سابق چیف جسٹس نے بھی کردی جس کے وہ لاڈلے سمجھے جاتے تھے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان آدھا صادق اور امین جبکہ آدھا جھوٹا شخص ہے !

ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ ملاقات کے لئے گھر آئے تو ان کے ساتھ ان کا سولہ برس کا برخوردار بھی تھا، سرکاری اسپتالوں کی حالت زار کا تذکرہ شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ اگرچہ سرکاری اسپتالوں میں واش روموں کا حال بہت برا ہوتا ہے لیکن یہ کہاںلکھا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کا ذمہ دار ہے ۔ دراصل جس کا یہ کام ہے وہ اسے کرنے میں کوتاہی برتتا ہے اور مریض کے لواحقین گالیاں ڈاکٹروںکو دیتے ہیں ۔

بات تھوڑی سی مزید آگے بڑھی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ دراصل معاشرے میں جھوٹ بہت بولا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے ۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ ان کے نوجوان صاحبزادے نے آہستگی سے کہا کہ ”بابا ، اب کہیں آپ عمران خان کا نام نہ لے دینا!“ اس پر ڈاکٹر صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ عمران خان کا سپورٹر ہے اور جھوٹ بولنے کی بات ہوئی ہے تو اس نے فوراً مجھے خبردار کیا ہے کہ اس کے لیڈر کو کچھ نہ کہا جائے، گویا کہ وہ نوجوان خود تو جھوٹ کو برا سمجھتاہے مگر اپنے لیڈر کی جھوٹ بولنے کی عادت کا دفاع کررہا تھا۔

ادھر گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں بی اے کے دوران محترم ظہیرالدین بابر صاحب ہمارے انگریزی کے استاد تھے، ان کا سمجھانے کا طریقہ کمال کا تھا، کلاس میںآتے ہی ایک سادہ کاغذ سرے پر بیٹھے لڑکے کو تھمادیتے کہ سب لوگ اپنی اپنی حاضری لگادیں اور خود وڈزورتھ کی نظم Child is the father of manپڑھانا شروع کردیتے ، اس دوران ہم طلباءہر غیر حاضر ساتھی کا رول نمبر بھی اس کاغذ پر درج کرتے جاتے ۔

کلاس ختم ہوتی تو وہ کاغذ واپس لیتے اورسٹاف روم کی راہ لیتے ، ایک مرتبہ انہوں نے کلاس کے اختتام پر سٹاف روم کی راہ لینے کی بجائے اس کاغذ پر لکھے رول نمبر بولنے شروع کردیئے ،حاضر طلباءنے ہاتھ کھڑے کرکے اپنی موجودگی کی تصدیق کردی جبکہ کئی ایسے رول نمبروں پر یس سر کی کوئی آواز ابھری نہ کوئی ہاتھ کھڑا ہوا، انہوں نے کاغذ کو لپیٹ کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ غیر حاضری کا جرمانہ پچیس پیسے ہے ، آج آپ میں سے کئی ایک نے اپنے غیر حاضر ساتھی کو حاضر ظاہر کرکے پچیس پیسے کی کرپشن کی ہے ، کل آپ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں اور آپ کے سامنے پچیس کروڑ کا معاملہ آسکتا ہے ، تب آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی۔ اس دن کے بعد سے ان کی کلاس میں کسی کو بھی اپنے غیر حاضر ساتھی کی حاضری لگانے کی جرائت نہ ہوئی۔

سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ان سے بعض ایک فیصلے غلط ہو گئے ہوں گے کیونکہ و ہ آخر کار ایک انسا ن ہیں لیکن ان فیصلوں کی ملک و قوم کو جو قیمت ادا کرنا پڑی ہے اس کا اگر انہیں اندازہ ہو تو انہیں یہ بات کہتے ہوئے قوم سے معافی کا خواستگار بھی ہونا چاہئے تھا کیونکہ تب انہوں نے جس رعونیت کے ساتھ مسند انصاف پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے نام پر ملکی معاشرت و سیاست کو تہہ و بالا کیا تھا ، وطن عزیز ابھی تک ان کے آفٹرشاکس کو سہہ رہا ہے اور لاکھوں پاکستانی خط غربت سے نیچے کھسک چکے ہیں۔

راقم کی ناقص رائے میں ہمارے ہاں ججوں کی تعیناتی میں جو خامیاںدر آئی ہیں اس کے سبب بہت گہرے مسائل نے جنم لیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی کا نظام عدل سے اعتبار جاتا رہا ہے، وہ اپنے قانونی مسائل کو عدالتوں سے باہر اونے پونے داموں سیٹل کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور عدالتوں سے رجوع کو وقت اور پیسے کا زیاں سمجھتا ہے ، ایسے میں ہماری عدالتیں خود کو مصروف رکھنے کے لئے اگر آئین کے ساتھ چھڑچھاڑ کرکے عوام کی زندگیوں کو مزید مشکل بناتی جا رہی ہیں۔ عوام سمجھے تھے کہ آئین میں سے متنازع آرٹیکل 58(2)(b)نکل جائے گا تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جائے گی مگر اس مضبوطی کی راہ میں آرٹیکل 184(3)ایک مضبوط روڑا بن کر اٹک گیا ہے اور ازخود نوٹس کے نام پر جو کچھ یہاں آئین کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے محض یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوائی جا سکتی ہے کہ آخر کو میں بھی تو ایک انسان ہوں۔

وقت آگیا ہے کہ عدالتوں میں خطاﺅں کے پتلے بٹھانے کی بجائے منصف بٹھائے جائیں کیونکہ ان کا کہا حتمی ہوتا ہے ۔ ایک برطانوی جج نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم اس لئے حتمی نہیں ہوتے کہ ہم خطاﺅں سے پاک ہوتے ہیں بلکہ ہمیں اس لئے خطاﺅں سے پاک ہونا چاہئے کہ ہمارا کہا حتمی ہوتا ہے۔نواز شریف اپنے خلاف ہونے والے ناانصافی کا انصاف چاہتے ہیں ، دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کب انصاف ملتا ہے ، مریم نواز کے الفاظ میںانصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے کب برابر ہوتے ہیں وگرنہ منیر نیازی کا یہ شعر ہمارے نظام عدل کا منہ چڑاتا رہے گا کہ

شہر کو برباد کرکے رکھ دیا اس نے منیر

شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا