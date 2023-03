ممبئی (ویب ڈیسک)بالی ووڈ کے معروف اداکار ہریتھک روشن فلم "تو جھوٹی میں مکّار" میں رنبیر کپور اور شردھا کپور کی شاندار اداکاری دیکھ کر متاثر ہوگئے۔

رہیتک روشن نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فلم "تو جھوٹی میں مکّار" کے بارے میں اپنے ردِ عمل کا اظہار کیا ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ "مجھے فلم "تو جھوٹی میں مکّار" بہت زبردست لگی۔ کسی بھی رومینٹک کامیڈی فلم کو درست انداز میں پیش کرنا بہت مشکل ہے! "۔اُنہوں نے مزید لکھا کہ" رنبیر اور شردھا نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، میں اتنا اچھا کام کرنے پر فلم کی پوری ٹیم کو سراہتا ہوں! "۔

Loved #TuJoothiMainMakkaar ! So difficult to get this genre right ! Well done to the entire team ! Great work by everyone !! ???????? Ranbir and shraddha are so good !