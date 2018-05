بھارتی میڈ یا پر سونم کپور کی شادی کے چرچے ،ادھر چپکے سے ایک اور معروف بھارتی اداکارہ بھی پیا گھر سدھار گئیں ،دولہے کی عمر دلہن سے کتنی کم ہے ؟حیران کن خبر آگئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی میڈ یا پر سونم کپور کی شادی کے چرچے ہوتے رہے تو اسی دوران بالی ووڈ کی معروف اداکارہ نیہا دھوپیا بھی پیا گھر سدھار گئیں۔

نیہا دھوپیا نے اداکار انگت بیدی کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا، انگت اور نیہا نے اپنی شادی کا اعلان ٹوئٹر پر کیا۔ 37 سالہ نیہا دھوپیا اور 35 سالہ انگت دونوں بالی وڈ کی مختلف فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔

Best decision of my life.. today, I married my best friend. Hello there, husband! @Imangadbedi ❤️ pic.twitter.com/a2ePsaXUNN — Neha Dhupia (@NehaDhupia) May 10, 2018

نیہا دھوپیا نے اپنی شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتا یا کہ ان کی اپنے بہترین دوست کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس لیے یہ ان کا بہترین فیصلہ ہے ۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونیوالی تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بالی ووڈ اداکارہ نیہا دھوپیا گلابی رنگ کی ساڑھی جبکہ اداکار انگت بیدی سفید شیروانی پہنچے ہوئے ہیں۔

پروڈیوسر کرن جوہر نے نیہا دھوپیا اور انگت بیدی کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا میں اپنی خاص دوست نیہا کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔

My darling and most special friend @NehaDhupia who l love and adore dearly is married to the gentleman and talented @Imangadbedi !! Here’s wishing them decades of unconditional love!!!!❤️❤️❤️❤️???????????? pic.twitter.com/LG1nR99aSW — Karan Johar (@karanjohar) May 10, 2018

