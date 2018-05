آئر لینڈ ہمارے خلاف اپنے ٹیسٹ کیر ئیر کاآ غاز کرنے جارہی یہ ہمارے لئے تاریخی لمحہ ہے:سرفرازاحمد

ڈبلن(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کاکہنا تھا کہ آئرلینڈ،پاکستان کے خلاف اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کرنے جارہی یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جس سے ان کی کرکٹ میں مزید بہتری آئے گی۔

Pakistan captain @SarfarazA_54 hopes historic Test will boost Irish cricket; names unchanged XI from tour match against Northamptonshire, with Imam-ul-Haq and Faheem Ashraf set to make Test debuts. https://t.co/3uUk4QqWxp pic.twitter.com/EvjTdwzGD3

ڈبلن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم بہترین ہے اور کل کے تاریخی میچ میں اپنی بہترین کارکردگی پیش کرے گی ۔ان کا کہنا تھا کہ ٹیم میںنئے لڑکے شامل ہیں جن کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بھرپور موقع بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنی کارکردگی سے ہمیں مطمئن کرسکیں۔ان کا کہنا تھا کہ آئر لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ تاریخی اہمیت رکھتاہے جو دونوں ٹیموں کےلئے اہم ہے ۔سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والے میچ میں امام الحق اور فہیم اشرف ٹیسٹ ڈیبو کرنے جارہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس میچ میں سمیع اسلم پر امام الحق پر اس لیے ترجیح دی گئی کیوں کہ وہ اس وقت اچھی فارم میں ہیں۔

اس سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے تاریخی ٹیسٹ میچ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بھی کی ۔

Will Ireland make the perfect debut with victory in their first ever men's Test against Pakistan? Whatever happens, it'll be a historic event.#IREvPAK PREVIEW ➡️ https://t.co/KbEe5rvZK3 pic.twitter.com/T0ClxPF0VP