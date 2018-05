شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات 12 جون کوہوگی:ڈونلڈ ٹرمپ

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ سے ملاقات بارہ جون کو سنگاپور میں ہوگی۔

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!