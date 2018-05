پاکستان کی پہلی سپر کبڈی لیگ گجرات وارئیرز کے نام

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)گجرات وارئیرز نے ملک کی پہلی سپر کبڈی لیگ کااعزاز اپنے نام کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق لاہو رمیں کھیلے جارہے اس فائنل معرکے میں گجرات وارئیرز نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 38 پوائنٹس حاصل کر کے اپنی مد مقابل فیصل آباد شیر دلز کو کافی مارجن سے شکست فاش دی۔فیصل آباد صرف 26 پوائنٹس حاصل کر سکی۔پہلے ہالف میں دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا اور گجرات صرف ایک پوائنٹ سے فیصل آباد سے آگے تھی لیکن دوسرے ہالف میں گجرات نے بھرپور انداز میں کھیلتے ہوئے گجرات کو ہرا کر فائنل اپنے نام کر لیا۔

Tehsinullah of @GujratWarriors receiving the man of the match award. #SKL2018 pic.twitter.com/dpdqyh5XPr

تحسین مین آف دی میچ جبکہ ناصر علی کو مین آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔

Nasir Ali of @FSherdils is player of the league of first Super Kabaddi League. #SKL2018 pic.twitter.com/sL7nR1dKhX