کورونا سے جنگ مگر سکھ ڈاکٹرز نے اپنی داڑھیاں کیوں 'قربان' کردیں؟

مونٹریال(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا بھرمیں قیمتیں جانیں نگلنے والے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز ہراول دستے کا کردار اداکررہے ہیں، اس جنگ میں کئی ڈاکٹرز جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں تاہم خدمت خلق کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے دو سکھ ڈاکٹرز نےماسک پہننے کی مجبوری کی وجہ سے انتہائی مشکل فیصلہ کرتے ہوئے اپنی لمبی گھنی داڑھیوں کی قربانی دے دی ہے۔ ڈاکٹرز کیلیے لازم تھا کہ وہ علاج کے دوران این 95ماسک پہنیں بصورت دیگر وہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج نہیں کرسکیں گے جس پر مونٹریال کے جنرل اینڈ رائل وکٹوریہ ہسپتال کے ایمرجنسی میڈیسن شعبے کے ایسوسی ایٹ چیف سنجیت سنگھ سلوجااور ان کے بھائی نے اپنی داڑھیاں قربان کردیں تاکہ وہ کورونا سے متاثرہ لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذہبی خیالات کے حامل سنجیت سنگھ نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھاکیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شیو نہیں کرائی۔

سکھ بھائیوں کے اس فیصلے پر لوگ انہیں سراہ رہے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کرنے والے دونوں سکھ ڈاکٹر بھائیوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ انہیں لمبی داڑھی کے سبب ماسک پہننے میں مشکلات کا سامنا تھا۔

Facing a choice between their duty as doctors in the time of the #coronavirus pandemic and a visible symbol of their faith, a pair of Sikh physician brothers in #Canada have chosen to shave off their beardshttps://t.co/vkWInunZj4#COVID19 pic.twitter.com/sNCk6mSNRm