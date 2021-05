فواد چوہدری نے حکومت پاکستان کے لوگو میں تبدیلی کا ارادہ ظاہر کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیراطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے حکومت پاکستان کے لوگو کو تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے نئے لوگوکے لئے گرافک ڈیزائنرز سے آئیڈیاز مانگ لئے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں فواد چوہدری نے کہاحکومت پاکستان کے لوگوں میں پٹ سن اور چائے کی پتیوں کے بجا ئے سائنس ، ٹیکنالوجی اور تعلیم سے متعلق لوگوتبدیل کیا جائے۔ گرافک ڈیزائنرز مجھے مختلف آئیڈیا بھیجیں۔

In Government of Pakistan logo my suggestion is Jute and Tea should be replaced with Science & Technology and education icons, graphic designers there send me your ideas.... pic.twitter.com/l0hJJ73pV5