حسن علی نے بہترین کارکردگی سے دنیائے کرکٹ کے تمام باؤلرز کو پیچھے چھوڑ دیا

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر حسن علی رواں سال سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلر بن گئے ہیں۔

حسن علی انجری کے سبب تقریبا دوسال کرکٹ سے دور رہے تاہم انہوں نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے دنیائے کرکٹ کے تمام باؤلرز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔رواں سال وہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلر بن گئے ہیں۔حسن علی نےرواں سال 15 اننگز میں 40 وکٹیں حاصل کی ہیں۔اس لسٹ میں بھارت کے سپن باؤلر روی چندرا ایشون دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے 10 اننگز میں 34 وکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں انہوں نے 19 اننگز میں 29 وکٹیں حاصل کی ہیں۔

.@RealHa55an didn't play international cricket for almost two years.

He is now the leading wicket-taker in all formats in 2021 ???? pic.twitter.com/8x67fwhF9z