زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستانی باؤلرز نے تاریخ رقم کردی

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن )زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں پاکستانی باؤلرز نے پانچ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرکے انوکھا ریکارڈ قائم کیا ہے۔

معروف کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق ٹیسٹ کرکٹ کی 100سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے دو باؤلرز نے پوری ٹیم کو آؤٹ کرتے ہوئے پانچ پانچ وکٹیں حاصل کی ہوں۔نعمان علی نے گزشتہ روز اپنی پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے آج (سوموار کو)آخری کھلاڑی کو آؤٹ کرکے اپنی پانچ وکٹیں مکمل کیں۔

واضح رہے کہ اسی ٹیسٹ میچ کے دوران حسن علی نے بھی پہلی اننگز میں پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

Nauman Ali and Shaheen Afridi became only the second pair of left-arm bowlers to take five-wicket hauls in the same Test innings ???? https://t.co/bmb7i0CA5E #ZIMvPAK pic.twitter.com/rVJqGBwELP