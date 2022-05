بھارت کے سابق فوجی نے عمران خان کو ہزار رافیل طیاروں کے برابر قرار دے دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فوج کے سابق میجر گورو آریا نے عمران خان کو ایک ہزار رافیل طیاروں کے برابر قرار دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر میجر ریٹائرڈ گورو آریا نے کہاایبٹ آباد جلسے میں عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو میر جعفر سے تشبیح دی اور الزام لگا یا کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر حکومت کو ختم کیا۔ بھارتی میجر نے عمران خان کو ایک ہزار رافیل طیاروں کے برابر قرار دیا اور عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔

واضح رہے کہ عمران خان نے کہا تھاکہ امریکی سازش کا حصہ بن کر 22 کروڑ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹایا گیا جس میں یہاں کے میر جعفر اور میر صادق شامل تھے ، میر جعفر سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا۔

In the Abbottabad speech ⁦@ImranKhanPTI⁩ compared Gen Qamar Javed Bajwa to Mir Jafar, accusing him of conspiring with the enemy (read US) to oust his government.

1000 Rafales = 1 Imran Khan#ThankYouImranKhan https://t.co/YePh6O3Jgp