پاکستان شوبز شخصیات کا عمران خان کی گرفتاری پر ردعمل کا اظہار پاکستان شوبز شخصیات کا عمران خان کی گرفتاری پر ردعمل کا اظہار

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر شوبز شخصیات کی جانب سے ردِ عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔

تفصیلا ت کے مطابق گزشتہ روز اسلام آباد ہائیکورٹ سے رینجرز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا تھا، عمران خان کی گرفتاری کی خبر نے ناصرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی خوب توجہ حاصل کی۔عمران خان کی گرفتاری کی خبر کا پھیلنا ہی تھا کہ شوبز ستاروں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے ردِ عمل کا اظہار کیا۔پاکستانی نامور فنکاروں نے عمران خان کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔

پاکستان کی معروف اداکارہ ماہر ہ خان نے عمران کی گرفتاری کی خبر کو دل دہلا دینے والی خبر قرار دیتے ہوئے، ملک و عوام کی سلامتی کے لیے دعا کی۔

اداکارہ صبا قمر نے لکھا کہ" یہ اب رہنے کے قابل جگہ نہیں رہی ہے۔"

پاکستانی اداکارہ آرمینا خان نے ٹویٹر پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ "یہ (گرفتاری) نہایت بیہودہ عمل ہے اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔"

Absolute disgusting state of affairs and I stand with Imran Khan.

— Armeena ✨ (@ArmeenaRK) May 9, 2023

فلم و ڈرامہ انڈسٹری کی اداکارہ مایا علی نے 9 مئی کو قوم کے لیے سیاہ دن قرار دیتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ اُنہیں اپنا کپتان رینجرز کے ہاتھوں میں دیکھ کر دُکھ ہو رہا ہے۔

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ نے اسے جمہوریت کی موت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ" اب باضابطہ طور پر ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔"

خدیجہ شاہ نے لکھا کہ" جس وقت انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا وہ بے ہوش تھے، انہوں نے عمران کے سر پر کوئی شے ماری اور اس پر مرچی کا اسپرے کیا ہے۔"

دوسری جانب اداکارہ مشی خان نے بھی آبدیدہ ہوتے ہوئے متعدد ویڈیوز شیئر کیں اور عوام کو احتجاج کے لیے باہر نکلنے کا کہا۔

میزبان متھیرا نے گزشتہ روز کو افسوس ناک قرار دیتے ہوئے عمران خان کو گرفتار کرنے کے انداز پر غصے کا اظہار کیا۔

اسی طرح اداکارہ کنزہ ہاشمی نے عمران خان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔

اداکارہ و پروڈیوسر عدنان صدیقی کا اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لکھنا تھا کہ "کیا اس طرح سے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، آج سے قبل پاکستان میں کبھی ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے ہیں۔"

واضح رہے کہ عمران خان کی حمایت اور گرفتاری کے خلاف ردِ عمل کا اظہار کرنے والے فنکاوں میں اداکار شان شاہد، احسن محسن اکرام، منیب بٹ، عدنان صدیقی، ارمینہ، مرزا گوہر، انوشے اشرف و دیگر فنکار شامل ہیں۔