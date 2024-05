علی بابا ڈاٹ کام اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا پاکستانی ایکسپورٹرز کیلئے تربیتی اقدامات کا اعلان 

ملتان(پ ر)علی بابا ڈاٹ کام، گلوبل بزنس ٹو بزنس (B2B) ای کا(بقیہ نمبر12صفحہ7پر)

مرس کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم، اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP) نے آج پاکستانی کاروباروں کو لیفروغ دینے کے لیے تربیتی پروگراموں کی ایک سیریز کا اعلان کیا ہے۔ اس سیریز کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے ایکسپورٹرز، عالمیمارکیٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری معلومات، اور طریقہ کار سیکھیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ، Alibaba.com نے اپنے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے پاکستانی ایکسپورٹرز کی بین الاقوامی تجارتی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کے لیے اپنی تازہ ترین پیشکش کے طور پر اپنے اسمارٹ اسسٹنٹ ٹول کو بھی لانچ کر دیا۔ یہ اعلان 8 مئی 2024 کو پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، لاہور میں ''Smart Up Your Trade, Leading Your Way'' کے تھیم کے تحت 2024 گلوبل B2B ڈیجیٹل ایکسپورٹ سمٹ میں کیا گیا۔ اس سمٹ میں B2B ای کامرس اور ایکسپورٹ ماہرین کے ایک میزبان نے شرکت کی، جن میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP) کے ڈائریکٹر جنرل شہزاد احمد خان اور علی بابا ڈاٹ کام کے پاکستان بزنس کے سربراہ راکی لو، دیگر مہمانوں کے ساتھ شامل تھے۔