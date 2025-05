نور خان بیس پر حملے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت نے ایک بار پھر رات کی تاریکی میں پاکستان کے صبر کو آزمانے کی کوشش کی اور کئی عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے میزائلوں کے ذریعے نور خان ایئر بیس، شور کوٹ اور مریدکے ایئر بیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے تمام اثاثے محفوظ ہیں۔

ایک ایسے وقت میں جب جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور موت سر پر ہے ، ایسے میں پاکستانی قوم کا جذبہ پوری طرح جوان ہے۔ رات کے اس پہر نور خان ایئر بیس پر حملے کی خبر سن کر عوام گھروں سے باہر نکل آئے اور بیس کے قریب مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی نکالی۔ شہریوں نے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر ائے۔

????????#BREAKING: Residents of #Rawalpindi reached outside #NurKhanBase for solidarity and chanting slogans long live #Pakistan after Indian attack on the airbase. pic.twitter.com/pavpdtpQda