اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایوی ایشن صحافی طاہر عمران میاں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے طویل خاموشی کے بعد دوبارہ ایکشن میں آنے کے واضح اشارے دے دیئے ہیں۔’’ ایکس‘‘ پیغام میں انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں کی فضاؤں میں متعدد لڑاکا طیارے پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں، جبکہ اے ڈبلیو اے سی ایس (AWACS) طیارے مسلسل فضاء میں گشت کر رہے ہیں اور ری فیولنگ طیارے (ایندھن بھرنے والے جہاز) بھی مشن پر روانہ کیے گئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی محدود اور فوری ردعمل کی بجائے ایک مکمل اور منصوبہ بند جوابی کارروائی کا آغاز معلوم ہوتا ہے، جو ممکنہ طور پر زیادہ وسیع اور دور رس نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ گزشتہ کارروائی میں پاکستانی فضائیہ کی جانب سے رافیل طیارے مار گرانا ایک "مختصر مگر بھرپور پیغام" تھا لیکن موجودہ نقل و حرکت ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔

واضح رہے کہ بھارت نے پاکستان کی3 ایئر بیسز پر حملہ کیا ہے۔

Pakistan after long silence gearing back into action. Multiple fighter jets in sky. AWACS’s planes circling, refuelling jets on sortie.

It’s not going to be a short & crisp retaliation like Rafale downing.