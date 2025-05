پاکستان نے بھارت کا ایک اور طیارہ مار گرایا، پائلٹ گرفتار ، چینی میڈیا کا بڑا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چینی میڈیا نے دعویٰ کیاہے کہ پاکستان نے ایک اور بھارتی طیارہ مار گراکر پائلٹ کو گرفتار کرلیا گیا تاہم پاکستان کی جانب سے تاحال طیارہ گرانے اور بھارتی پائلٹ کی گرفتاری سے متعلق کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آ سکی ہے۔

چینی خبر رساں ادارے سی جی ٹی این نے پاکستانی ملٹری ذرائع سے دعویٰ کیاہے کہ بھارت کا ایک اور طیارہ آج جوابی کارروائی کے دوران تباہ کر دیا گیا جبکہ پاکستانی حدود میں سے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تاہم اس کی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی ہے جبکہ وزیراعظم شہبازشریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی ایمرجنسی میٹنگ بھی طلب کر لی ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے ازلی دشمن کو دن کے اجالے میں زوردار جواب دے دیا۔ اور بھارت کے خلاف ’’ آپریشن بنیان مرصوص ‘‘ کا آغاز کیا ہے جس کا نام سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ’’ آہنی دیوار‘‘ ہے۔

