نورخان ایئر بیس پر بھارتی حملے کے بعد اب راولپنڈی میں کیسے حالات ہیں؟ حامد میر نے ویڈیو جاری کر دی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارت میں دو درجن سے زائد مقامات پر کامیاب حملے کیئے جس میں بھارت کی ایئربیسز اور ایس 400 دفاعی نظام کو تباہ کیئے جانے کی اطلاعات بھی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب بھارت نے پاکستان کی شور کوٹ، مرید اور نور خان ایئر بیس پر حملے کیئے جس کے بعد پاکستان نے جوابی کا رروائی کا آغاز کیا تاہم اب پاکستان کے معروف صحافی حامد میرنے دوپہر میں نور خان ایئر بیس پر حملے کے بعد راولپنڈی کا دورہ کیا اور موجودہ حالات سے شہریوں کو آگاہ کیا ۔

حامد میر نے ٹویٹر پر پیغام کے ساتھ ویڈیو بھی جاری کی، انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی سٹوڈیو سے باہر نکلا اور رالپنڈی کا چکر لگایا، نور خان ایئر بیس پر حملے کے بعد راولپنڈی میں اس وقت زندگی معمول پر ہے ، بھارتی میزائل نے گزشتہ شب نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا لیکن راولپنڈی میں بالکل بھی کوئی بے چینی نہیں ہے اور شہر بالکل پر امن اور اطمینان ہے ۔

I came out of the TV studio. I just visited Rawalpindi. Life is normal around Noor Khan Air Base at 12:30 afternoon. Indian missile targeted this base last night but you can’t see uncertainty around this base. Rawalpindi city is also looking normal and no panic here. pic.twitter.com/h3Wqrz7TNC