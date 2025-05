اودھم پور پر پاکستانی حملے کی تصدیق لیکن یہ تباہی اسی کا نتیجہ ہے؟ حامد میر نے ویڈیو شیئر کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) بھارت نے پاکستان کے حملوں میں اپنے نقصانات اور اودھم پور پر حملے کی تصدیق کردی ، اب سینئر صحافی حامد میر نے ایک ویڈیو شیئر کردی جس کے بار ے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اودھم پور کی ہے ۔

حامد میر نے لکھا کہ "یہ بھارت کا اودھم پور ایئر فیلڈ ہے، یہ فوجی ہدف ہے نہ کہ سویلین۔ پاکستان میں شہری ہلاکتوں کے جواب میں پاکستان نے اس فوجی تنصیب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا"۔

This is Udhampur Air Field in India. It’s a military target not civilian target. Pakistan totally destroyed this military installation in response of civilian casualties in Pakistan. pic.twitter.com/infjod7FTx