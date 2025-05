ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی میڈیا نے گزشتہ تین سے چار روز کے دوران جو جھوٹی خبروں اور بے بنیاد دعووں کا بازار گرم کیاہے اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی تاہم آج پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارتی فوج ، حکومت اور میڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے ہیں جس کا مظاہرہ بھارتی میڈیا کے رپورٹرز کی بوکھلاہٹ سے صاف ظاہر ہو رہاہے ۔

تفصیلات کے مطابق بھارت کے معروف ٹی وی چینل ’ این ڈی ٹی وی ‘ کی اینکر پرسن نے پروگرام کے دوران فیلڈ میں تعینات اپنے دو رپورٹرز کو لائیو لیا لیکن فیلڈ میں موجود بھارتی ٹی وی کے رپورٹر کافی غصے میں دکھائی دیئے اور مائیک بند کرنا بھول گئے، برملا کہہ ڈالا کہ ’’ پہلے کہتے ہیں کہ اپ ڈیٹ دو اپ ڈیٹ دو پھر پھر فیک نیوز چلوا کر کہیں گے کہ جعلی خبرکیوں دی ‘‘ ۔

Frustrated NDTV reporter forgot to switch off the mic on Marya Shakil's show and said “Pahle kahenge update do.. update do.. fir fake news chalwa ke kahenge fake kyu diya”



By the time he realized it was too late. ???? pic.twitter.com/gGezIOoueA