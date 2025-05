واشنگٹن (ویب ڈیسک) سفاری کاوشیں کامیاب ہوگئی ہیں اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ سیز فائر پر تیار ہوگئے ہیں اور جنگ بندی کا اطلاق فوری ہوگا۔

سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ " امریکی کی رات بھر کی طویل بات چیت کے بعد مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ کامن سینس اور زبردست ذہانت کے استعمال پر دونوں ممالک کو مبارکباد، اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ"۔

ادھر پاکستان کے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کی اور بتایا کہ " پاکستان اور بھارت نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ کیے بغیر خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششیں کی ہیں"۔

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!