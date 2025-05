پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوٹرل مقام پر مذاکرات ہوں گے، امریکی وزیر خارجہ کا اعلان

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان 'غیر جانبدار مقام" پر مذاکرات شروع کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔مارکو روبیو نے پاک بھارت سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں فوری جنگ بندی اور غیر جانبدار مقام پر وسیع پیمانے پر مسائل پر مذاکرات شروع کرنے پر راضی ہو گئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں روبیو نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں انہوں نے اور نائب صدر جے ڈی وینس نے "بھارتی اور پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں سے بات چیت کی، جن میں وزرائے اعظم نریندر مودی اور شہباز شریف، وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور عاصم ملک شامل ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا "ہم وزرائے اعظم مودی اور شہباز شریف کی امن کا راستہ منتخب کرنے میں ان کی دانشمندی، دور اندیشی اور سٹیٹس مین شپ کی تعریف کرتے ہیں۔"

