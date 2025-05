جنگی میدان میں سیز فائر ہو گیا لیکن سوشل میڈیا پر مودی کی ٹھکائی اب بھی جاری ، پاکستانیوں کی میمز نے سب کو ہنسا ہنسا کے لوٹ پوٹ کر دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی حملے کے نتیجے میں پاکستان کی جانب سے بھر پور جواب کے بعد بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور چند گھنٹوں میں سیز فائر کا اعلان ہو گیا ۔ایک طرف جنگی محاذ پر تو سیز فائر ہو گیا لیکن سوشل میڈیا پر مودی کی اچھی خاصی ٹھکائی کا سلسلہ جاری ہے ۔

Pakistan is the best. Chup Thay iska Matlab ye nahi tha k gooongay hain???? #ceasefire explained pic.twitter.com/hgRvThz8Jo

جب سے بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور جب بھارت نے پاکستان پر حملے کیے تو پاکستان کی شیر دل عوام نے مودی اور اس کی سینا کی گیدڑ بھبھکیوں کو غیر سنجیدہ لیا یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بھارت کے میڈ یا پر بھارتی عوام کو جنگی جنون میں مبتلا دیکھا گیا لیکن دوسری جانب پاکستانیوں کو تو جیسے شغل میلے کا موقع مل گیا ہو ۔لوگ گراؤنڈ پر بھارتی ڈرونز کے ملبوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ، خود ڈرونز پر اپنے اسلحے سے نشانہ بنا رہے تھے اور سوشل میڈیا پر میمز کا ایک طوفان تھا جو اب تک جاری ہے ۔

Media channels right now after Trump announcement to stop war #ceasefire pic.twitter.com/V24TDaMn53