پاکستان نہیں بلکہ انڈیا نے امریکہ سے جنگ بندی کیلئے رابطہ کیا،  سی این این نے ایک بار پھر مودی سرکار کو پوری دنیا میں شرم سے پانی کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے چار بجے سے جنگ بندی طے پاچکی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے لیکن امریکی ٹیلی ویژن چینل سی این این کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی کروانے کی درخواست پاکستان نہیں بلکہ بھارت نے کی تھی۔

سی این این کے رپورٹر نے بتایا کہ ان کی ایک ایسے ذریعے سے بات ہوئی ہے جو اسی کمرے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ موجود تھا جہاں سیز فائر کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ سی این این کے مطابق بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے ملٹری کو روکا ہوا تھا اور وہ ڈپلومیسی کو موقع دے رہے تھے، لیکن یہ موقع انڈیا نے اٹھا کر کھڑکی سے اس وقت باہر پھینک دیا جب انہوں نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا ، ان میں سے ایک بیس دارالحکومت اسلام آباد میں بھی موجود ہے، جب یہ ہوا تو پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا، بڑی تعداد میں بھارتی بیسز پر راکٹ اور میزائل لانچ کیے گئے، اس کے ساتھ بھارتی اسلحہ ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی چوکیوں کو بھی نشانے پر لیا گیا۔

سی این این رپورٹر کے مطابق جب یہ ہوا تو انڈیا بیک فٹ پر چلا گیا، اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر انڈیا نے امریکی اور سعودی وزرائے خارجہ سمیت دیگر جگہوں پر رابطے کیے اور ڈپلومیسی کی درخواست کی۔

