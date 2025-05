"ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار، اس نتیجے کو قبول کرتے ہیں" بھارت کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ سیز فائر کروانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس نتیجے کو علاقائی امن کے مفاد میں قبول کرتے ہیں۔

اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا ہم صدر ٹرمپ کا خطے میں امن کے لیے ان کی قیادت اور فعال کردار پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اس نتیجے کی سہولت کاری پر امریکہ کی تعریف کرتا ہے، جسے ہم نے علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں قبول کیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا ہم نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ان کی قیمتی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔

شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کا ماننا ہے کہ یہ ان مسائل کے حل میں ایک نئی شروعات ہے جنہوں نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اسے امن، خوشحالی اور استحکام کی جانب سفر کرنے سے روکا ہے۔

We thank President Trump for his leadership and proactive role for peace in the region .



Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability.



We also thank Vice President JD Vance and…