جمائما خان کو اب برطانیہ میں کس پاکستانی کی تلاش ہے؟ دلچسپ خبر

لندن (ویب ڈیسک) برطانوی فلم پروڈیوسر جمائما گولڈ سمتھ کو اپنی نئی فلم کیلئے لندن میں مقیم پاکستانی کی تلاش ہے جو کپڑے سلائی کرنا جانتا ہو، جمائما نے آسامی کا ایک نوٹس اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس کے مطابق انہیں ایک برطانوی پاکستانی کی تلاش ہے۔

انہوں نے لکھا کہ ’فیچر فلم کیلئے جدید فیشن کے ملبوسات بنانے کیلئے ایک لندن میں مقیم برطانوی پاکستانی کی تلاش ہے, اس کے پاس سلائی اور کمپیوٹر کی مہارت اور ڈرائیور کا لائسنس ہونا ضروری ہے۔‘

RECRUITMENT: Looking for London based British Pakistani to join the costume department on Working Title feature film. Fashion/costume graduate preferred but not essential. Must have sewing & computer skills & driver's license. Please send enquiries/ CVs to: wlmcostumes@gmail.com